Ольга Бузова: "Возвращаюсь домой разбитая"

Ольга Бузова стала новой жертвой хакеров. Сетевые мошенники взломали ее социальные сети. Отметим, что ранее пострадали от аналогичных действий блогер Оксана Самойлова и популярная ведущая Ксения Бородина.

"Возвращаюсь домой разбитая и без настроения. Ощущение, что к тебе просто залезли в душу и там топчут и гадят или зашли в квартиру и ходят по ней, а ты сидишь привязанная и ничего не можешь сделать", - пожаловалась расстроенная Ольга Бузова в официальном телеграм-канале.

Она рассказала, что заметила неладное еще два дня назад, а накануне стала свидетельницей того, что ее аккаунт взломали и там от ее имени начали выкладывать различные публикации. "Воровство моего имени и личности. Это просто за гранью!" - возмущенно заявила Ольга.

Она подчеркнула, что не занимается никакими розыгрышами и раздачей подарков. Также Бузова призвала не переходить по ссылкам и не переводить никому деньги.