Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145 человек

Число отравившихся готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 145 человек, из них 79 – дети. Ранее сообщалось о 121 пострадавшем.

На сегодняшний день госпитализированы 76 человек, их них 47 детей, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Медицинские службы работают в усиленном режиме.

Все заболевшие употребляли готовую еду в торговой сети "Николаевский", в частности, шаурму и японские рисовые роллы онигири. На предприятии выявили множество нарушений, его работу остановили.

Возбуждено дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток". Ее уже отправили под домашний арест.