Европа работает над собственным планом урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказали во вторник, 21 октября, информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, план будет состоять из 12 пунктов, затрагивающих ключевые аспекты конфликта между Россией и Украиной, а также точки напряженности в отношениях Москвы и западных государств.

В частности, план предусматривает постепенное снятие санкций с России, предоставление гарантий безопасности Украине и возможность ее скорейшего вступления в Евросоюз.

Однако имплементация этих пунктов начнется только после того, как стороны обеспечат прекращение огня, подчеркивают источники.

Ранее источники рассказали, что некоторые европейские лидеры стремятся принять участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую планируется провести в венгерской столице Будапеште.

Тем временем предводитель киевского режима Владимир Зеленский объявил, что страны Евросоюза заключат с Украиной оборонное соглашение. Деталей он не раскрыл, но заверил, что соглашение будет "хорошее и во многом совершенно новое".