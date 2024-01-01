Американские власти предложили энергетическим компаниям доступ к 19 метрическим тоннам оружейного плутония для переработки в топливо для ядерных реакторов.

Как пишет Financial Times, инициатива исходила от Министерства энергетики Соединенных Штатов — она нацелена на сокращение зависимости от российских поставок урана.

Получив доступ к ядерным отходам от оружейного плутония, энергокомпании, по задумке Вашингтона, смогут его перерабатывать в топливо для современных реакторов. Ожидается, что заявки подадут как минимум две компании: американская Oklo Inc. и французская Newcleo.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что США "у нас действительно уран покупают", причем за первые шесть месяцев 2025 года потратили на него 800 миллионов долларов. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, "примерно 25% мы поставляем", подчеркивал российский лидер.

При этом Сенат США 30 апреля 2024 года одобрил законопроект, который запрещает импорт урана из России. Тем не менее, генеральный директор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отмечал, что пресловутый закон, скорее всего, будет содержать исключения, ведь Россия – едва ли не главный поставщик урана во всем мире.