Юлия Барановская объявилась после операций: ее вид потряс народ

На днях стало известно, что Юлия Барановская угодила в больницу. Сообщалось, что ведущую госпитализировали прямо со съемок в Салехарде. Барановской сделали две операции.

Сейчас популярная ведущая вышла на связь. В своем официальном телеграм-канале Юлия Барановская записала "кружочек" для многочисленных поклонников и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо всем, кто переживал, кто писал. Соберусь с мыслями и расскажу, что было. Пока — от души, от сердца спасибо всем родным, близким, друзьям, знакомым, тем, кто меня лично не знал, но, тем не менее, писали и переживали", - обратилась к подписчикам Барановская.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Многие поклонники ахнули, увидев Юлию. Они отметили, что ведущая выглядит великолепно и сложно даже представить, что она находилась в больнице несколько дней. Другие фанаты выразили надежду, что скоро увидят свою любимицу в новых выпусках шоу "Мужское/женское", которое идет уже много лет на одном из центральных телеканалов.