В США рассказали о закрытой дипломатической ноте России по Украине

Россия направила Соединенным Штатам закрытую дипломатическую ноту, содержащую условия заключения мирного соглашения по Украине. Об этом рассказали информированные источник из числа американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, в этой ноте российская сторона подчеркнула, что настаивает на признании своего контроля над всей территорией Донецкой и Луганской народных республик.

При этом в Вашингтоне отметили, что это идет вразрез с позицией президента США Дональда Трампа — он, пообщавшись 16 октября с российским коллегой Владимиром Путиным и встретившись 17 октября с главой киевского режима Владимиром Зеленским, призвал Россию и Украину остановиться на нынешних позициях с учетом линии фронта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он якобы отказался от намерений вновь лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп подтвердил, что в контексте урегулирования конфликта между Россией и Украиной "много всего происходит".

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о тщетности попыток одолеть Россию на поле боя или посредством санкций. Политик подчеркнул, что "мы хорошо знаем: русский становится на колени лишь тогда, когда хочет завязать себе шнурки".