Заводчики продавали петербуржцам смертельно больных щенков

Аппетит у Малышки отменный. Но для трехмесячного щенка - она совсем крошка. Некроз челюсти. Проплешины от многочисленных катетеров. Четвероного друга Мария нашла на сайте объявлений. Чистокровный кокер-спаниель, обещали заводчики. За 35 тысяч Мария получила животное, памятку, ветпаспорт. И кучу проблем. Через сутки в новом доме щенок перестал есть. Думали - стресс. Оказалось - парвовирусный энтерит.

Гибель маленького Чарли стала для Анастасии шоком. Думала, что все сделала правильно. Отмыла квартиру, заранее купила игрушки, выбрала самого красивого щенка. Все тот же питомник по объявлению. и все тот же парвовирусный энтерит плюс гельминты, блохи и лямблии. Животное не спасли. Продавцы, семейная пара, отговаривали от обращения в ветклинику, а потом и вовсе исчезли.

За щенками люди обращались в питомник. Но показывали животных в квартире на окраине Петербурга. Радушно встречали. Не предлагали бахилы. В одной из комнат без вольера щенки и ждали будущих счастливых хозяев. Сейчас здесь тихо. Никого нет. Впрочем, соседи говорят, что лая никогда не слышали. Заводчиков тоже не видели. Животных показывала покупателям некая женщина, "няня".

Узнав о проблемах, продавцы перестали выходить на связь. Объявление заблокировано.

Уже погибли как минимум три щенка. Коккер-спаниель, которого Глеб подарил себе на день рождения, не прожил у него даже недели.

"Мы сделали для щенка все, что можно было. Нам, конечно, обидно, но сейчас больше обида перешла в гнев, который мы стараемся направить на то, чтобы остановить все это", - говорит он.

Сейчас пострадавшие объединяются - ждут возмездия и моральной компенсации. На их стороне закон о защите прав потребителя.

"Если это не единичный случай, то вполне возможно говорить о такой статье, как "Мошенничество", потому что они изначально вводят людей в заблуждение", - отметила адвокат Юлиана Трояновская.

Люди готовы пойти в полицию и прокуратуру. Готовят обращение в суд. Мария продолжает лечить свою Малышку - потратила уже больше 150 тысяч рублей. Теперь копит деньги на пластическую операцию.