Практики институтов гражданского общества стран БРИКС и развитие межцивилизационного диалога обсудили в Москве.

На международном тематическом круглом столе собрались ведущие эксперты, по видеосвязи присоединились представители разных регионов и других государств. Особое внимание уделили проектам России, которые нацелены на выявление исторической и культурной общности между народами стран БРИКС.

"Общественная палата уже давно и системно ведет работу в этом направлении, развивает это со своими партнерами в разных странах мира. Но сейчас также есть очень большой запрос и от представителей общественных организаций, и от лидеров общественного мнения на развитие такого рода проектов и такого рода сотрудничества", - отметил Никита Анисимов, первый заместитель председателя комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов.