Покинувшего Россию историка моды Александра Васильева задержали при прилете в США

Несколько лет назад Александр Васильев покинул Россию. Он ведет платные лекции о моде по всему миру. В настоящее время эксперт прибыл в Америку. Однако прямо на границе с ним случилась неприятная история. Об инциденте Александр Васильев рассказал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". По словам историка моды, при новой администрации президента США Дональда Трампа усилился контроль.

Пограничники задали Васильеву несколько вопросов, однако его хорошее знание английского не убедило их, поэтому специалиста отправили в комнату задержания. По словам историка моды, там уже находилось более десяти человек, в том числе стюардесса Air France в форме и пилот скандинавских авиалиний.

Также багаж Александра Васильева, по его словам, тщательно проверили и в итоге историка моды отпустили. "Причиной моего задержания стала массовая реклама моих выступлений в Интернете, которая привлекла внимание даже пограничников. Меня ждут выступления в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в Канаде, Торонто и Монреале", - похвастался бывший ведущий шоу "Модный приговор".