Минобрнауки предложило ввести ЕГЭ по истории для гуманитариев

В России предлагается с 1 марта 2026 года ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. Такую инициативу выдвинуло российское Министерство науки и высшего образования.

Как сообщает РИА Новости, ведомство предложило скорректировать перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета.

Если эти поправки будут согласованы и одобрены, высшие учебные заведения при приеме абитуриентов на социально-гуманитарные направления будут требовать результаты ЕГЭ не только по обществознанию, но и по истории. Речь идет о специальностях "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело", "Сервис" и т. д.

Ранее сообщалось, что абитуриентам, поступающим на технические специальности в российские высшие учебные заведения, могут предоставить возможность сдавать экзамен еще по одному предмету. Это позволит претендентам заработать дополнительные баллы и увеличить свои шансы на поступление.

Тем временем Минпросвещения и Рособрнадзор представили проекты ведомственных приказов, которые устанавливают расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2026 год.