Разгружал вагоны, подделывал справки и сгорел от рака: 18 лет без Александра Абдулова

Семнадцать работ в театре. Более ста тридцати фильмов. Премии за лучшие мужские роли. Орден "За заслуги перед Отечеством" четвёртой степени. Всё это – Александр Абдулов.

Цели покорить столицу у старшеклассника Саши не было. В Фергане, куда родители переехали из Тобольска, он всерьёз занимался фехтованием и увлекался музыкой. Поступать в Щепкинское училище Александра Абдулова отправил отец – театральный режиссёр. Но Москва благосклонности к будущему актёру не проявила: экзамены он провалил. Абдулов вернулся в Фергану и поступил на физкультурный факультет пединститута.

Сдаваться просто так Абдулов не привык – сказывалось спортивное прошлое. Через год он вновь поехал в Москву, на этот раз в ГИТИС. Талантливому парню удача улыбнулась: его приняли на курс Иосифа Раевского. Вместе с другими студентами он жил в общежитии, а по ночам разгружал вагоны на московских вокзалах. Однажды Абдулова чуть не отчислили за липовую справку о болезни. Она была нужна, чтобы в учебное время ходить на пробы.

Всё изменилось в 1974-м, когда на показ дипломных работ пришёл Марк Захаров. Режиссёр остался в восторге от харизматичного юноши и не раздумывая предложил ему работу в "Ленкоме". И сразу дал главную роль в спектакле "В списках не значился". Притягательная энергетика парня из Ферганы и его умение ловко перевоплощаться вскоре покорили не только Захарова, но и искушённых московских зрителей.

Красотки толпами караулили после спектаклей. Но сердце артист отдал коллеге Ирине Алфёровой. Пара познакомилась в стенах "Ленкома" и считалась самой красивой в советском кинематографе. Впрочем, это не мешало Абдулову играть харизматичных героев-любовников и будоражить умы поклонниц.

Успех в кино был не меньшим, чем в театре. Абдулов постоянно импровизировал и выходил за рамки. Он легко мог сыграть положительного персонажа вроде Иванушки из "Чародеев" или медведя из "Обыкновенного чуда". Но ничуть не менее достоверными получились непорядочный Никита из "Карнавала" и комичный Жакоб из "Формулы любви".

Артист получил множество профессиональных наград. Его официально признавали лучшим советским и российским актёром, а в 2007 году удостоили орденом "За заслуги перед Отечеством" четвёртой степени.

Александр Абдулов всегда был благодарен отцу за то, что когда-то тот настоял на покорении столицы. Поначалу он старался ездить в Фергану как можно чаще, потом визиты стали исключительно профессиональными. До последних дней Абдулов жил и творил в Москве. Он всё так же играл в "Ленкоме" и всегда был востребован в кино.

Умер актер 3 января 2008 года в возрасте 54 лет. За год до смерти врачи диагностировали у него рак в четвертой стадии. По заключению врачей, смертельная болезнь стала результатом многолетнего курения Абдулова. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище. Как сейчас выглядит могила Александра Абдулова — в нашем материале.