России удалось добиться от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС

Российским властям удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказали в среду, 22 октября, в Министерстве иностранных дел России.

Как подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, произошло это после длительных и непростых консультаций. Без таких гарантий от киевского режима проведение восстановительных работ на ЗАЭС было бы невозможно, сообщает РИА Новости.

18 октября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали, что в районе Запорожской АЭС объявлено локальное перемирие. При этом руководство станции поблагодарило российских дипломатов, Минобороны и экспертов МАГАТЭ за помощь в согласовании условий ремонтных работ.

Произошло это после того, как в Госдуме предупредили Киев о последствиях атак на Запорожскую АЭС. Руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что Россия в ответ на атаки украинских националистов на ядерный объект не будет бить по украинским атомным станциям, но сделает киевскому режиму больно по-другому.