Европа расходует огромные деньги — до сотен миллионов евро — на поддержку киевского режима, хотя могла бы найти этим средствам более достойное применение. Такое мнение высказала в среду, 22 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница в комментарии радио Sputnik выразила непонимание тем, что "дело есть им до ситуации на Украине", хотя самим есть на что тратить деньги. Захарова отметила, что "ладно бы благородное дело, ладно бы они спасали голодающих африканских детей, потому что это действительно их зона ответственности".

Представитель МИД России предложила и другие направления, требующие финансирования, напомнив про недавнее ограбление национального художественного музея в Париже: "Может чего-нибудь из этого накрошили бы Лувру? Прежде чем спасать планету, не привлекая внимание санитаров, может быть что-нибудь подкинули своим музеям?".

Резюмировала Захарова предложением к Европе прекратить навязывать окружающему миру свою некомпетентность и неуважение к самим себе: "Посмотрите на себя, купите зеркало, загляните туда, посмотрите на ваши внутренние проблемы!"

Ранее ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов подчеркивал, что европейцы все время будут пытаться найти самые разные и самые глупые предлоги, чтобы обвинить Россию в том, что "три с половиной года они бросали бешеные деньги за счет своих налогоплательщиков".

Однако ситуация меняется. В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам, а также призвал ужесточить правила предоставления польского гражданства выходцам с Украины. Ближайший сосед Украины больше не желает тратить свои деньги на украинцев.