Не выдержал успеха жены? Почему распался брак Марины Нееловой и Анатолия Васильева

Начинающая актриса и подающий надежды режиссёр. Любовь с первого взгляда, скорая свадьба, перемена ролей и развод. История Марины Неёловой и Анатолия Васильева.

Познакомились Неёлова и Васильев на съёмках его дипломного фильма "Цвет белого снега". Режиссёр долго искал главную героиню, в пробах участвовали больше ста девушек. Неёлову нашли случайно – актёрский отдел "Ленфильма" дал её фотографию. Васильев без памяти влюбился с первого взгляда. Юной артистке польстило внимание режиссёра, и она ответила взаимностью. Практически сразу стали жить вместе. Вскоре Анатолий предложил Марине выйти за него замуж.

Поженились после выхода дебютной картины Васильева. Режиссёр перевёз молодую перспективную актрису из Ленинграда в Москву. По словам Анатолия Исааковича, жили в ужасной развалюхе – квартира была в запущенном состоянии. Васильев занялся ремонтом, сам перекрывал полы. И вроде бы всё шло хорошо.

В столице карьера Неёловой шла в гору, но чем больше она снималась, тем сложнее становилось поддерживать хорошие отношения с мужем. Васильев не был так востребован. Чувства начали угасать, а потом и вовсе сошли на нет.

В 1978 году пара развелась без скандалов и выяснений отношений. Васильев в интервью заявил: "У каждого из нас свои тараканы" и отметил, что разошлись они раз и навсегда, связь не поддерживают.

Брак Марины Неёловой и Анатолия Васильева продлился восемь лет. Общих детей нет.

Марина Неёлова вышла замуж во второй раз – за дипломата и юриста Кирилла Геворгяна и родила дочь Нику. Анатолий Васильев в 1979 году познакомился с актрисой Ией Саввиной. Вместе они прожили больше 30 лет, но расписались лишь в 2011-м, за две недели до смерти актрисы.