"Милявская - дура": певица Лолита рассказала, как села в лужу

Лолита Милявская оказалась жертвой телефонных мошенников. О том, что с ней случилось, популярная исполнительница сообщила в своем официальном телеграм-канале. По словам артистки, все началось с того, что она ждала доставки своего заказа - микрофонов. А когда ей поступил звонок от якобы транспортной компании, певица не долго думая продиктовала им код из СМС.

"Отдаю код и слышу: "Ну, Милявская — дура. Сразу код отдала", - сообщила Лолита.

После инцидента известная певица быстро обратилась в МФЦ и установила запреты на любые сделки с ее имуществом и оформление кредитов. В заключение певица призвала публику быть внимательнее при телефонных звонках от неизвестных.

Ранее звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала жертвой хакеров. Ее аккаунт в запрещенной в России социальной сети "Инстаграм" взломали и "увели". Теперь от лица поющей ведущей там выкладываются разные публикации. Ольга Бузова вышла на связь и призвала общественность не доверять ничему написанному в профиле. Она подчеркнула, что не проводит никаких розыгрышей и не раздает подарки.