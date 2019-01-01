Юрий Соломин: он сводил с ума советских женщин, а сам всю жизнь был верен только одной

Безупречная выправка, особая стать и невероятное обаяние. Герой Юрия Соломина в 1969-м, когда на экраны вышел фильм "Адъютант его превосходительства" о храбром разведчике, свёл с ума всех женщин Советского Союза. Артист, впрочем, был очень похож на Кольцова – очаровывал с первого взгляда. Даже суровых сотрудниц аэропорта.

Юрий Соломин, народный артист СССР: "Мест на рейс не было, но подходит моя очередь и сотрудница спрашивает: "Ой, это вы в "Адъютанте" играете?" Я отвечаю: "Я". Она говорит: "Завтра последняя серия, а что в ней?" "Я вам не скажу, вы же мне билет не даёте". И нашли билет – отправили меня в Москву".

К тому моменту столица стала уже почти родной. А ведь ещё каких-то полтора десятка лет назад растерянный мальчишка из Читы стоял в классе Щепкинского училища с колотящимся сердцем. Курс набирала сама Вера Пашенная.

Юрий Соломин, народный артист СССР: "Она: "А что ты будешь читать?" А я героический такой, мощный читал репертуар. И я как рванул "Стихи о советском паспорте" – и вся комиссия упала. От хохота".

От хохота падали и зрители Малого театра. Ему Соломин был верен с самого окончания училища в 1957 году. Первую большую роль актёра, гоголевского Хлестакова, публика приняла с восторгом.

Много ставил потом и сам, "Ревизора" в том числе. С 1988-го стал худруком родного театра и оставался им до последнего момента. Артисты обожали работать с Юрием Мефодьевичем: всегда вежлив, точен, понятен и внимателен.

Зрители боготворили проницательного полковника Славина из "ТАСС уполномочен заявить". Необычные амплуа Юрий Соломин примерил в лентах "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь". И тут был прекрасен. Школа!

Юрий Соломин, народный артист СССР: "Комедийная роль – это очень сложно, очень трудно. Мне повезло, два режиссёра – Марк Захаров и Ян Фрид – предложили мне две роли. И я от жадности снялся".

Это была прекрасная жадность до искусства. Но в жизни Юрий Мефодьевич был чрезвычайно щедрым человеком. Когда-то без тени ревности помог брату Виталию встать на актёрский путь. И, несмотря на сплетни, всегда относился к нему с нежностью и добротой.

К семье Юрий Мефодьевич относился с особым трепетом. Дома и на сцене рядом была жена Ольга Николаевна. Познакомились они ещё на студенческой скамье, потом в паре работали в Малом театре. Прожили вместе 62 года и чувствовали друг друга единым целым. Юрий Мефодьевич предчувствовал грядущую трагедию: в 2019-м супруги не стало. Артист тяжело переживал утрату. Помогли дочь, внучка и правнуки. Они тоже всегда были рядом.

Юрий Соломин, народный артист СССР: "Это мой помощник – она тоже работает в Малом театре, а по профессии она… моя внучка"

Тепло и любовь во всем – таким был Юрий Соломин. Он знал секрет своего ремесла и щедро делился им с другими.

Юрий Соломин, народный артист СССР: "Талант – это душа и сердечность. Это та душа, которая… что же это за русский характер такой? Весь Запад обсуждает и никак не может понять".

А понять просто – надо лишь посмотреть на храбрых, честных и добрых героев Соломина. Таких же, каким был он сам. Юрий Соломин скончался 11 января 2024 года. Ему было 88 лет.