Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Москва реализует проекты для технологического суверенитета России.

Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в столице формируют специальные кластеры для размещения инновационных производств. В технопарках открыты почти 50 площадок, где работают около 75 тысяч специалистов.

Власти мегаполиса оказывают поддержку предприятиям, выпускающим критически важную продукцию. Популярностью пользуются программы льготного кредитования для развития промышленных проектов. Выйти на международные рынки компаниям помогает Московский экспортный центр.