"Я не звезда, я — Млечный Путь": одна большая любовь и страстный роман Семена Фарады

Сын красноармейца Льва Фердмана после школы хотел учиться в Академии бронетанковых войск, но передумал. Окончил Сеня МГТУ имени Баумана.

"Я просила его: "Сеня, посмотри, что там испортилось. Ты же окончил Бауманское училище!" А он отвечал: "Маша, вызовем специалиста". Прибить или починить своими руками он ничего не умел", - говорила Марина Полицеймако, актриса, вдова Семёна Фарады.

Четыре года он носил флотскую форму. А пока служил, руководил эстрадной группой Краснознамённого Балтийского флота, состоявшей из него одного. Открывшийся актёрский талант привёл Фараду в театральную студию при МГУ. Он ещё работал инженером, когда режиссёры обратили внимание на его колоритное лицо.

После первых киносъёмок на "Таджикфильме" директор студии предложил ему восточный псевдоним. "Пусть будет как Шарад-Фарад", – сказал он, объяснив, что фамилии Фердман нет в Таджикистане. Так появился актёр без актёрского образования по фамилии Фарада. Тем не менее Юрий Любимов пригласил его в Театр на Таганке.

"У него была удивительная мягкость, свой тон какой-то найденный, свои шутки, прибаутки", - говорил Любимов.

"Всем играть, как я сказал. Отсебятину Фарады утвердить", – говорил Любимов, зная, что его импровизации всегда пойдут в народ. Большой и чистой любовью Семёна Фарады стала актриса Мария Полицеймако, с которой они вместе работали в театре.

"Мы оба в это время были несвободны, но влюбились друг в друга. Так начались наш роман и наша жизнь", - говорила Марина Витальевна.

Другим его страстным романом был кинематограф. Путём сложных комбинаций в театре он выкраивал для него время. "Уно моменто!" – кричали вслед прохожие. Истинный комик, он, может быть, и мечтал о роли Гамлета, но втайне. В жизни он был весёлым, скромным, и умел говорить на одном языке со зрителем и соседом, продавцом и сантехником. Лишь однажды он не смог найти общий язык. Когда поздним вечером ехал с друзьями в машине.

"Их остановили ребята с автоматами, омоновцы. Его – на капот, руки – за спину. Привозят в отделение: "Как зовут?" – "Семён Фарада!" – "А что Вы здесь делаете?" – вспоминает Михаил Полицеймако, актёр, сын Семёна Фарады.

"И после этого он заболел. У него случилось нервное расстройство. Он был очень ранимым человеком", - вспоминал Юрий Любимов.

Его не забывали, даже когда он болел. В гости приходили всё те же зрители и соседи, продавцы и сантехники. "Семён Львович, став звездой, вы добились, чего хотели?" – как-то спросили его. "Нет, я не звезда. Я – Млечный Путь", – ответил Фарада.

Сегодня, 31 декабря, легендарному актеру могло бы исполниться 92 года.