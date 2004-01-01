Сергей Жигунов дважды бросил жену: сначала из-за Заворотнюк, а потом ради ее копии

Пылкий гардемарин и волоокая красавица. Молодая разлучница и брак со второй попытки. Сергей Жигунов и Вера Новикова.

1984-й год. Съёмочная площадка фильма "Шанс". Шансов у 21-летнего Сергея Жигунова, казалось, не было. 26-летняя Вера тогда уже сыграла в нескольких фильмах, нравилась режиссёрам, коллегам противоположного пола и даже была замужем. Но юный влюблённый сумел добиться взаимности и через 2 года, оставив супруга и забрав дочь, Новикова отправилась под венец с Жигуновым.

В семье Жигунова и Новиковой всё было хорошо. В 1990 году родилась дочь Маша. Вера занялась домом, а Сергей открыл для себя продюсирование кино и очень преуспел. Его актёрской карьере это не помешало. В 2004-м Жигунов начал играть в нашумевшем ситкоме "Моя прекрасная няня".

Говорят, впервые увидев Анастасию Заворотнюк, Сергей наотрез отказался с ней сниматься. Но, видимо, от ненависти до любви тут не было и пресловутого шага. Уже через несколько месяцев после знакомства пара закрутила служебный роман. Ходили слухи, что режиссёрам на площадке едва ли не силой приходилось растаскивать влюблённых после сцен с поцелуями. Настолько они забывались. В 2007-м Жигунов развёлся, причём предложение "прекрасной няне" он успел сделать ещё до официального завершения брака с Новиковой.

В первом браке Жигунов и Новикова прожили 22 года. Они воспитали общую дочь Марию и дочь Новиковой от первого брака Анастасию. Детям и жене актёр оставил 2 квартиры, себе – загородный дом. Новая история любви выглядела сказкой: Анастасия и Сергей выходили в свет и снимали романтические фотосессии одну за другой. Счастье длилось 2 года.

Злые языки твердили: от Жигунова Заворотнюк нужно было только покровительство. За время романа она получила две главные роли, актрису стали приглашать в рейтинговые шоу, и возлюбленный стал ей просто не нужен. На очередной съёмке Анастасия закрутила роман с фигуристом Петром Чернышёвым, за которого очень скоро вышла замуж. Жигунов с разбитым сердцем отправился к бывшей жене, а та его простила.

Видимо, союз действительно стал уникальным. Вера, мало того что простила вероломного супруга, но и согласилась выйти за него замуж во второй раз.

В марте 2020 года поползли слухи о новом увлечении Жигунова. Самая пикантная подробность: специалист по связям с общественностью Виктория Ворожбит, которую называют любовницей "гардемарина", как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк. Виктория и Сергей расстались со своими супругами и в 2021 году поженились!