Николай Крючков: две жены предали, третья умерла, а счастье нашел в 50 лет с молодой ассистенткой

Русский Жан Габен, легенда советского экрана, первый секс-символ отечественного кино – как только его не называли. Хотя звучало его имя просто и незамысловато: Николай Крючков.

Бравый парень Коля вырос на Пресне и поступил в ФЗУ при Трёхгорке. Вечерами в драмкружке играл на гармони, пел, плясал и лихо бил чечётку. Его заметили и пригласили в кино, сниматься в фильме "Окраина". Но звёздным часом для Крючкова стал поистине народный фильм "Трактористы".

После "Трактористов" тысячи девушек отправились в деревни на поиски своего Клима, а юноши – за сельхозромантикой. Когда началась война, Николай решил оставить съёмки в фильме "Свинарка и пастух" и записался добровольцем. На площадку его вернул приказ продолжать съёмки комедии. Около "Мосфильма" построили деревню, там и работали в перерывах между бомбёжками.

Владимир Зельдин, актёр: "Социальный герой был его амплуа. А здесь, в "Свинарке и пастухе" он играл характерную роль Кузьмы. И он блистательно играл эту роль. Блистательно!"

В списке тех, кого фашисты планировали повесить в числе первых, его фамилия стояла рядом с Левитаном. На передовой ждали его фильмов, а листовки с обращением Крючкова к бойцам передавалось из рук в руки. Любимыми картинами стали "Парень из нашего города" и, конечно, "Небесный тихоход".

На съёмках этой картины Крючков познакомился с актрисой Аллой Парфаньяк, которая стала его второй женой. Первая ранее ушла из-за ревности. Через 7 лет он застал жену с незваным гостем. Им оказался Марк Бернес. Мужем Аллы Парфаньяк потом стал другой народный артист – Михаил Ульянов. А Николай Крючков в тот вечер навёл в личной жизни порядок.

Людмила Касаткина, актриса: "Он сказал ей: "Я оставляю тебе всё. Разреши мне взять только концертный костюм и туфли". Так он расставался с женщиной. Разве это не рыцарство?"

О щедрости Крючкова ходили легенды. Однажды на весь гонорар от советско-немецкой картины актёр закатил съёмочной группе такой банкет, какого киностудия "ДЕФА" ещё не видела.

Он давал деньги в долг, помогал незнакомым людям, каждого умел понять. Поэтому и роль таксиста Бати была написана специально для него.

Марина Дюжева, актриса: "Он был не дедушка. Он был абсолютный мужчина, который, мне кажется, до последнего мог нравиться женщинам. У него глаз горел – такой был мужчина!"

Третья жена трагически погибла - ее сбила машина. Но Крючков всё-таки нашёл свою женщину. Счастье к нему пришло в четвёртом браке. Лидия работала ассистентом режиссёра на "Мосфильме". Ей было 30, ему – 50.

​Лидия Крючкова: "Ещё когда мы встречались, он уезжал на съёмки и говорил: "Я тебя очень прошу, чтобы твоя телеграмма у меня была к завтраку. А я тебе буду присылать к обеду".

Они были вместе 32 года. Полученную звезду Героя Социалистического Труда Николай Афанасьевич положил на ладонь жены. "Мать, половина твоя", – сказал он и чуть не заплакал.

Последний рыцарь советского кино, титан в своей профессии был человеком с нежным сердцем, влюблённым в жизнь…