Гор и Бабкина вместе вышли в свет: от сладкой внешности артиста не осталось и следа

Накануне, 21 октября, в Москве состоялся концерт, посвященный юбилею ансамбля "Русская песня". Прославленному коллективу исполнилось 50 лет. Его бессменной руководительницей является Надежда Бабкина. В своем официальном телеграм-канале артистка поблагодарила всех за внимание, поздравления и поддержку.

"Вчера мы прожили вечер, который навсегда останется в сердце. На одной сцене собрались друзья и коллеги со всей России, артисты, которые неравнодушны к русской песне", - сообщила Бабкина.

Поздравить коллектив пришли Татьяна Куртукова, Олег Газманов, SHAMAN, Пелагея и многие другие. Вышел на сцену и Евгений Гор. Артист давно не выступает, однако ради такого повода не смог остаться в стороне.

В Сети появились фотографии певца. Интернет-пользователи ахнули при виде Евгения Гора. По мнению комментаторов, артист сильно сдал, якобы от его "сладкой" внешности не осталось и следа. Некоторые пользователи Сети высказали мнение, что, наоборот, Евгений Гор выглядит мужественно и стильно, а его седину сейчас модно называть "перец с солью".

Напомним, что Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 22 года. Пара так официально и не оформила отношения. "Ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житье-бытье. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще", - говорила в интервью "казачка Надя".