Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства. Об этом стало известно в среду, 22 октября.

Как сообщают украинские средства массовой информации, этот документ предусматривает направление в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

В сентябре сообщалось, что в Турцию планируется отправить корвет "Гетман Иван Мазепа" с экипажем до 106 человек. В Великобританию, согласно новому закону, могут направить пять противоминных кораблей с экипажами до 39 человек каждый и управление 1-го дивизиона противоминных кораблей до 20 человек.

При этом ВСУ продолжают нести огромные потери в боях. Президент России Владимир Путин рассказал, что за сентябрь украинская армия потеряла примерно 44 700 человек, причем почти половину из них — безвозвратно. Кроме того, с января по август 2025 года в ВСУ насчитывается 150 тысяч дезертиров.

Киевский режим пытается скрыть реальные потери, однако эти потуги терпят крах. Британский журналист Уоррен Торнтон опубликовал видео, на котором запечатлены ряды свежих могил на окраине Днепропетровска (Днепр). Такие же захоронения появились в Запорожье, Харькове и Черкассах.