Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште продолжается. Об этом рассказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Как подчеркнул Орбан, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне — тему российско-американского саммита обсудят и там.

Дата встречи Путина и Трампа в Будапеште пока неизвестна, но "как только придет время, мы проведем его", заверил Виктор Орбан в социальных сетях.

Петер Сийярто, в свою очередь, заверил, что российскому лидеру обеспечат полную безопасность в ходе его визита в Будапешт. Венгрия не собирается идти на поводу Международного уголовного суда и исполнять его ордер на арест Владимира Путина, подчеркнул венгерский политик в интервью CNN.

Ранее источники заявили, что у Трампа якобы нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем. Однако американский президент опроверг эти слухи, подчеркнув, что "через два дня нам сообщат, что мы будем делать".

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин отметил, что подготовка этого важного мероприятия служит триггером для консолидации Лондона, Брюсселя и Киева в плане навязывания своих представителей.