Еще один французский музей ограбили после кражи в Лувре

Во Франции неизвестные ограбили еще один музей - "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Лангра департамента Верхняя Марна.

Инцидент произошел спустя несколько часов после кражи в парижском Лувре в ночь с 19 на 20 октября, пишет France Info. Правоохранительные органы были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия. Проводится расследование.

По предварительным данным, злоумышленники украли коллекцию золотых и серебряных монет периода XVIII-XIX веков.

Музей закрыт для посещения. Власти Франции распорядились немедленно усилить охрану музеев и объектов культурного наследия.

19 октября группа из четырех грабителей пробралась в Лувр и украла восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. По информации полиции, злоумышленники проникли в музей через окно, поднявшись на лестнице автовышки. Оконное стекло они вырезали болгаркой. С места преступления воры скрылись на скутерах.

Ограбление длилось семь минут, сообщил глава МВД Франции Нуньес. Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления Лувра: заказное ограбление или и с целью отмывания средств. Проводится расследования, изучаются вопросы охраны и безопасности музея.