Словакия может поддержать очередной пакет санкций в отношении России, если на предстоящем саммите Евросоюз удовлетворит ее требования. Такое заявление сделал в среду, 22 октября, словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Как уточнил политик, его страна, вероятно, поддержит новый пакет антироссийских ограничительных мер ЕС в том случае, если требования Словакии "будут включены в выводы саммита". Условия Братиславы касаются, в первую очередь, энергетики и автомобильной промышленности.

В то же время Фицо отметил неэффективность рестрикций в отношении России: "Единственное, к чему привели санкции, — это то, что русские самостоятельны там, где не были самостоятельны". Словацкий премьер отверг утверждения западной пропаганды о том, что "разваливается российская экономика, все рушится, уже они проиграли" (цитаты по РИА Новости).

Ранее информированные источники в европейских дипломатических кругах отмечали, что позиция властей Словакии, выступающих против новых антироссийских рестрикций, грозит затянуть принятие следующего пакета санкций Евросоюза. При этом предполагалось, что Фицо всего лишь выторговывает выгодные его стране оговорки.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас признала, что пока достичь компромисса по антироссийским санкциям не удается. Это означает, что тактика Словакии сработала.