Паулина Андреева блеснула роскошными драгоценностями. Бондарчук подарил?

На днях в Москве состоялась премьера нового фильма "Алиса в Стране чудес". Одну из главных ролей в ленте сыграла Паулина Андреева. Поэтому не посетить мероприятие известная актриса просто не могла. Она вышла в свет в стильном черном костюме с мини-юбкой. Короткие волосы Паулина эффектно уложила. Образ завершали роскошные ювелирные украшения.

Теперь в Сети судачат, что драгоценности артистке якобы подарил муж, режиссер Федор Бондарчук в честь примирения. Однако есть и другая версия, почему Андреева, обычно весьма равнодушная к "ювелирке", вдруг появилась на публике в дорогих украшениях. Дело в том, что недавно актриса стала лицом одного известного ювелирного бренда.

Напомним, на днях в Сети распространилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева воссоединились после расставания. Якобы супруги решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.

Напомним, в марте Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По некоторым данным, после расставания Паулина с сыном Иваном съехала из дома режиссера. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и вечеринкам.