Верховный суд подтвердил законность двух штрафов подряд за превышение скорости

Верховный суд (ВС) не увидел нарушений в многократном наказании водителей за превышение скорости с помощью камер, расстояние между которыми составляет несколько сотен метров.

Как уточняет "Коммерсантъ", соответствующее решение было вынесено по жалобе транспортного предприятия, которое пыталось обжаловать два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобусом. Истец ссылался на норму, согласно которой нельзя привлекать к ответственности дважды за одно и то же нарушение.

Однако Верховный суд постановил, что речь идет про два разных состава правонарушения, а значит, и два наказания законны.

Постановления Верховного суда, которые публикуются в обзорах судебной практики, впоследствии используются как ориентиры для нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных дел.

Ранее в Генпрокуратуре признали, что дорожные камеры периодически "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями". Ведомство пообещало разобраться с этим явлением.

В кабмине между тем скептически восприняли законодательную инициативу, предлагавшую в момент превышения скорости автомобилем на дороге сразу уведомлять его о нарушении с помощью сигнала красного цвета. Правительство сочло, что отвлекать водителей таким образом опасно.