Песков пожаловался на сплетни и пересуды вокруг встречи Путина и Трампа

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная в Будапеште, окружена большим количеством сплетен и пересудов. На это указал в среду, 22 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "пока новостей никаких нет". Пауза, которая сложилась в подготовке российско-американского саммита, "требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено".

Что касается обилия курсирующих слухов и публикаций от анонимных источников, "в большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе поездки в США заверил, что российскому лидеру обеспечат полную безопасность в ходе его визита в Будапешт. Венгрия не собирается идти на поводу Международного уголовного суда и исполнять его ордер на арест Владимира Путина.

При этом представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Евросоюз и "агрессивное западноевропейское сообщество" на фоне подготовки саммита в Венгрии начали выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы".