В Приамурье задержали агента Киева за передачу данных о движении военной техники

Сотрудники ФСБ задержали в Амурской области россиянина, передававшего украинским спецслужбам данные о движении военной техники по Транссибирской магистрали.

Установлено, что мужчину 1977 года завербовали через мессенджер Telegram представители признанной в России террористической организации, которая подконтрольна главному управлению разведки (ГУР) Украины.

Мужчина передавал данные о военных перевозках, а также переводил деньги на нужды ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждены уголовные дела о государственной измене, финансировании экстремизма и участии в деятельности экстремистской организации. Фигурант дела арестован, ему грозит пожизненный срок.