Mash: Ларису Гузееву проверит полиция по делу о мошенничестве

Лариса Гузеева попала в скандал из-за рекламы вилл на Бали. Бизнесмен Сергей Домогацкий продавал дома на индонезийском острове за 200 тысяч долларов, но, собрав с покупателей деньги, пропал. "Лицом" проекта была ведущая "Давай поженимся!". Обманутые покупатели теперь призывают актрису к ответу, они уверены, что Гузеева была в сговоре с Домогацким.

Почти 30 человек жертв аферы обратились в полицию с просьбой проверить действия Гузеевой. Народ пытается понять, насколько актриса была осведомлена о мошеннической схеме.

А теперь стало известно, что Ларису Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция. Против Сергея Домогацкого уже подано не менее десяти заявлений в Центр объединенной полицейской службы (SPKT) от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Общая сумма ущерба — больше 31 миллиарда рупий, утверждает Mash.

По версии индонезийских следователей, некоторые виллы Домогацкий якобы успел продать нескольким людям одновременно: деньги внес один человек, а документы оформили на другого. Были и те, кто перевел крупные суммы за несуществующие проекты, — стройка так и не начиналась.