Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Исторические фасады со знаменитыми скульптурами коней затянуты лесами. Центральный Московский ипподром, один из самых больших и старейших в России, закрыт на масштабную реконструкцию. Строительные работы идут на всей территории - в зоне состязаний и в главном корпусе.

Реставраторы бережно работают с каждым элементом. После реконструкции вместимость трибун увеличится почти в два раза. Здесь смогут с комфортом разместиться более двух тысяч человек. И каждому гостю откроется вид, которым когда-то восхищался Гиляровский.

Сохранится уникальный ресторан с ротондой, сейчас идет восстановление живописи и лепнины. Станут больше залы тотализатора, в шесть раз увеличится пространство музея. Ипподром останется местом скорости, азарта и одним из любимых мест досуга многих поколений москвичей. И при этом превратится в арену мирового уровня.

Ход реконструкции оценили мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

"Стройка идет полным ходом: реставрация исторического павильона, беговых дорожек, конно-спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта. И, конечно, будут восстановлены замечательные памятники архитектуры. Объем зданий, которые здесь будут находиться, будет увеличен в два раза за счет строительства крупного конно-спортивного комплекса. Так что это будет живой, действующий, активный комплекс. Вокруг районы все будут благоустроена дополнительно", - сказал Собянин.

Новый ипподром в том числе станет площадкой для испытаний племенных лошадей.

"Это главный объект в ипподромной системе России. Всего в России 21 ипподром, включая московский. Сейчас в министерстве сельского хозяйства готовят стратегию развития ипподромной деятельности для проведения как раз испытаний по призовому племенному коневодству для того, чтобы выстраивать эти мероприятия, делать кубковую систему, региональную, этапную систему, участвовать в международных соревнованиях и, конечно, повышать престиж и интерес к этой уникальной отрасли", - отметила Лут.

Также на территории ипподрома появится современный конный двор - с конюшнями на тысячу лошадей и ветеринарным блоком.

"Современный ветеринарный блок содержит в себе пять зданий. Ветеринарная клиника - это две операционных, грязная и чистая. Денники, постой, оборудование для диагностики", - указал Антон Филюшкин, генеральный директор Московского Центрального ипподрома.

Логистика передвижения лошадей продумана с учетом стандартов безопасности. И впервые будет благоустроено пространство внутри скакового и бегового кругов.