Завершена проходка тоннеля между станциями метро "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор"

"Сердце" станции "Народное ополчение" будущей Рублево-Архангельской линии метро – тягово-понизительная подстанция. Отсюда будет питаться электричеством все – от освещения на платформе до розетки под чайник в комнате отдыха персонала. Силовое оборудование уже завезли и установили. Остается только подключить и проверить.

"Одно из непростых проектных решений - это устройство пересадки на действующую станцию "Народное ополчение" БКЛ. Сама пересадка проходит под проспектом Маршала Жукова. То есть это такое поэтапное было выполнение, этапное примыкание к действующей станции", - говорит Владислав Духовный, руководитель строительства на станции "Народное ополчение".

На станции одни специалисты прокладывают инженерные коммуникации, другие уже устанавливают архитектурные элементы платформы. Третьи монтируют эскалатор. С одной стороны платформы он уже установлен, с другой – вот-вот появятся ступени. Главные силовые агрегаты подвижного механизма уже на своих местах.

Следующая станция, куда в скором времени отправятся поезда от "Народного ополчения", - "Бульвар Генерала Карбышева". Год назад здесь из котлована в сторону другой платформы будущей линии - "Серебряный бор" - ушел тоннелепроходческий комплекс. А сейчас строители уже заканчивают подготовку к прокладке железнодорожного полотна.

"В настоящее время производится обустройство жесткого основания пути для устройства в дальнейшем верхнего строения путей. Одновременно производится обустройство вент перекрытия", - сообщил Дмитрий Жерносек, начальник участка подземных работ компании-подрядчика.

Саму станцию "Бульвар Генерала Карбышева" сейчас отливают в бетоне. Она неглубокого заложения и расположена прямо между домами в жилом квартале. Таким образом доступом к метро в пешей доступности будут обеспечены более 120 тысяч человек.

Тоннель прокладывали проходческим щитом диаметром 10 метров. Выбор технологии обусловлен геологическими условиями в этом районе. Здесь проще пустить сразу два пути рядом, нежели вести каждый в отдельном шестиметровом тоннеле, как это сделано на некоторых других линиях метро.

Будущая линия растянется на 22 с половиной километра. Будет состоять из 10 станций и пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАДом – с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.