В музее Победы прошел вечер памяти музыкантов Государственного джазового оркестра СССР

В музее Победы прошёл вечер памяти музыкантов Государственного джазового оркестра СССР. Именно этот коллектив впервые исполнил "Катюшу". После чего песня разлетелась по всей стране.

Он был образован в 1938 году. А с началом войны начал ездить с концертами, чтобы поддержать бойцов. В октябре 1941-го во время одного из выездов музыканты попали в окружение. Вместе с частями 20-й армии с оружием в руках пытались вырваться из котла. Но погибли. Их подвигу посвящен художественно-мемориальный проект "Бессмертный джаз оркестр" на Поклонной горе.

Музыканты исполнили песни военных лет. А Игорь Бутман передал музею Победы картину, посвященную подвигу джазового коллектива.