Легенды, маски и проклятие: Театр Пушкина отметил 75-летие премьерой

Погружение в историю собственного театра. В юбилейный год худрук Пушкинского предложил изучить ее внимательно. Превратить в пьесу и сыграть. Сюжет - захватывающий. И с героями никаких проблем: 10 главных режиссеров - личности потрясающие.

"По сути, каждый худрук приходил и говорил - надо таким образом. Вот надо так сделать, вот надо этих артистов, эти пьесы - и будет великий театр. Но почему-то не случалось, почему-то не происходило, и вот разобраться в этом, конечно, в ироничном ключе, в фантастическом ключе - тем более, что в нашем театре без фантастики и мистики невозможно", - говорит Евгений Писарев, художественный руководитель Театра имени Пушкина.

Как не обыграть главный миф - давнее проклятие! Возник Театр имени Пушкина фактически на обломках Камерного театра Александра Таирова и Алисы Коонен, закрытого в конце сороковых годов прошлого века. Эстетика не соответствовала. Таиров этого пережить не смог. Великая Алиса Коонен, разом потерявшая мужа и сцену, будто и прокляла новый театр. Хотя и оставалась там жить - квартира была в самом здании, там сейчас гримерки. А новое название театру придумал его первый худрук.

В спектакле-летописи вспомнили и легендарные постановки, и, конечно, актеров. На этой сцене Фаина Раневская играла в спектакле "Деревья умирают стоя". А Владимир Высоцкий начинал здесь в роли Лешего в "Аленьком цветочке".

Пока ставили спектакль, много работали с документами. Сохранились протоколы заседаний худсовета, письма. Получилась история родного театра без прикрас.

"Театр - это ведь собрание ярких творческих индивидуальностей. Но когда маячит новый руководитель, он превращается в единое существо, внимательно прислушивается, приглядывается - что предлагает этот новый человек", - отметила Вера Алентова, народная артистка России.

Бывает, что и режиссер недоволен труппой. Как Юрий Ерёмин, когда пришел в театр и оценил репертуар.

"Это было знаменитое собрание в большом репетиционном зале, мы это восстанавливали по воспоминаниям, потому что ничего от этого, конечно, не сохранилось, но говорят, что люди падали в обморок от того, как он их обсуждал", - рассказал Александр Дмитриев, режиссер спектакля "И будет театр!".

У Александры Урсуляк в этом спектакле - фактически двойная роль. На двоих с Анастасией Лебедевой они вспоминают звездные роли Николая Фоменко и Андрея Панина в фееричном спектакле Романа Козака "Академия смеха".

Редкий спектакль, где роли достались всем. На сцене - вся труппа. И в финале - семейная фотография. Театр имени Пушкина, 75 лет. Чем не повод для Алисы Коонен, чтобы простить. Окончательно.