Отреставрированные ангелы из липы 18 века воссоединись в Третьяковке

В Третьяковке воссоединились ангелы: одна из деревянных фигур 18 века находилась в собрании галереи, другая же долгие годы хранилась в частной коллекции.

Херувимы выполнены из липы. Скорее всего, их изготовили в одной мастерской и обе являлись частью иконостаса. Подобными фигурами нередко украшали церкви. В основном - на территории нынешних Костромской и Ярославской областей.

Созданные из дерева образцы храмовой скульптуры - большая редкость. Многие произведения были утрачены в советское время, когда массово закрывали церкви. За два с лишним столетия обе фигуры получили серьезные повреждения. Но реставраторам удалось вернуть им первоначальный облик.

"Реставрация проходила сложно, потому что был утрачен лик. Видимо, в результате бытования ангел падал, нос, губы и щека были утрачены, древесина смята", - рассказал Павел Ерофеев, художник- реставратор Третьяковской галереи.