Силуанов раскрыл планируемый уровень дефицита бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующие три года. Основной финансовый документ сверстан с учетом современных вызовов, которые стоят перед страной.

Главные задачи - выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности России, поддержка семей участников спецоперации, а также достижение национальных целей развития и улучшение демографии.

В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин акцентировал внимание на налоговых изменениях, которые волнуют деловые сообщества. Вопрос также поднимался накануне в ходе встречи с председателем правительства.

"Надо отметить, что за последнее время сложились конструктивные отношения между Государственной думой и правительством. Правительство слушает Государственную думу. И мы уже постарались еще вчера на уровне профильного комитета сделать все для того, чтобы предложения деловых объединений были не только проанализированы, но и по ряду из них уже выработаны предложения", - сказал Володин.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в бюджете в полном объеме заложены средства на индексацию социальных выплат. В приоритете - поддержка участников СВО и их семей - на это предусмотрено 13 миллиардов рублей. Важное направление - укрепление демографии. "Детский бюджет" на три года превысит 10 триллионов рублей. А на реализацию национальных целей заложен почти 21 триллион рублей.

"Подготовленный проект федерального бюджета сбалансированный и устойчивый. Дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне. В следующем году дефицит составит 1,6 процентов ВВП. В 2027-2028 - 1,2 и 1,3 процента ВВП соответственно. Уровень долга сохранится на уровне, не превышающем 20 процентов, то есть это безопасные пороги, которые мы обеспечиваем", - уточнил министр.