Голикова: За счет федерального бюджета лекарства получают свыше 8 млн человек

Здоровье населения и увеличение продолжительности жизни обсуждают на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Он собрал представителей органов власти, руководителей крупных клиник, ученых, фармацевтов, производителей медтехники. Повышение качества и доступности медицинской помощи, внедрение новых методов лечения и диагностики - все это направлено на реализацию нацпроектов в сфере здравоохранения. Конгресс проходит в национальном центре "Россия".

"В рамках национальных проектов "Продолжительная активная жизнь" и "Семья" мы продолжаем укреплять и развивать медицинскую инфраструктуру. До конца 2030 года это более 4 тысяч медицинских подразделений и свыше 45 тысяч закупаемых медицинских изделий, почти половина из них отечественного производства. Обеспечиваем граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В рамках госпрограммы развития здравоохранения за счет федерального бюджета лекарства получают свыше 8 миллионов человек", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства.