Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20 в ЮАР

Российский лидер Владимир Путин не планирует принимать личное участие в ноябрьском саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится 21 и 22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Об этом рассказал в среду, 22 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, "Путин не примет лично участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", сообщает "Интерфакс".

В августе сообщалось, что Владимиру Путину направили приглашение на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года в Кёнджу, Республика Корея. Однако неизвестно, поедет ли российский лидер на это мероприятие.

Между тем в Кремле подтвердили, что относительно встречи Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии "пока новостей никаких нет". Пауза, которая сложилась в подготовке российско-американского саммита, "требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено".