Кремль отреагировал на отстранение России от ОИ-2026 в лыжах

Кремль разочарован отказом российским лыжникам в допуске к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Такое заявление сделал в среду, 22 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила, что приняла решение об отстранении спортсменов из России и Беларуси от участия в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года. В ответ на это Ассоциация лыжных видов спорта России заверила, что будет и дальше бороться за равное и справедливое отношение к российским атлетам.

Дмитрий Песков, в свою очередь, пообещал, что Россия будет "продолжать кропотливую, терпеливую работу" по отстаиванию интересов спортсменов, сообщает ТАСС.

Боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев отреагировал на решение FIS более резко, предложив отправить спортивных функционеров на "антирусофобские курсы" в UFC (международная организация смешанных единоборств), поскольку "там им быстро объяснят, что такое настоящее международное спортивное движение".

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что необходимо очистить спорт от вульгарной политизации, двойных стандартов, извращенных правил и унизительной дискриминации по признаку гражданства или национальности атлетов.