Николь Кидман страдает из-за развода с Китом Урбаном: "Без колебаний вернулась бы к нему"

Недавно стало известно о разводе голливудской актрисы Николь Кидман и кантри-певца Кита Урбана спустя 19 лет брака. Сообщается, что инициатором стала известная артистка. Именно Кидман подала документы в суд.

А теперь в близком кругу говорят, что на самом деле голливудская актриса страшно страдает и все еще надеется спасти брак. "Она без колебаний вернулась бы к нему", - сообщил друг Кидман Daily Mail.

Как выяснили журналисты, Николь Кидман и Кит Урбан за почти 20 лет совместной жизни не раз сталкивались с проблемами и кризисами, которые впоследствии успешно преодолевали. Вот и в этот раз актрисе казалось, что у них с певцом просто очередная трудность и с ней можно справиться. Тем удивительнее Николь было узнать, что Кит отказался работать над отношениями.

Ходят слухи, что Урбан просто увлекся другой женщиной. Однако кто она, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что певец может получить более десяти миллионов долларов. Причина в одном пункте брачного договора пары, согласно которому в случае, если брак распадется из-за наркотиков, артист ничего не получает, а если же причина расставания другая, то актриса обязана выплачивать мужу по 600 тысяч долларов за каждый год его трезвой жизни.