Поиски Усольцевых: стало известно о тайной дороге, по которой они могли уйти в Монголию

В деле пропавших в сибирской тайге Усольцевых вскрылись новые подробности. Как выяснили журналисты, семья исчезла буквально за полтора месяца до даты, когда компания Сергея Усольцева должна вернуть крупный долг.

Завод Усольцева должен расплатиться по долгам14 ноября. При этом последние годы активы и прибыль предприятия исчезали и возвращать деньги кредиторам было не с чего, утверждает издание "Аргументы и факты". Подтверждения этой версии из других источников нет. Ранее знакомые Усольцевых утверждали, что никаких проблем с бизнесом у Сергея не было.

Данные о долгах могут быть подтверждением версии о побеге семьи из России. Такую вероятность с самого начала поисков месяц назад выдвигали эксперты. По мнению спасателя-профессионала и Героя России Владимира Легошина, тайга в районе поисков не такая густая, чтобы почти месячные поиски не принесли вообще никаких результатов и даже намеков на то, что могло произойти с Усольцевыми. Он уверен, что их просто нет в том районе.

"Следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно", — заявил Легошин агентству ТАСС.

В том, что потеряться в районе скалы Буратинка, к которой отправились Усольцевы, невозможно уверен и директор турбазы, на которой семья провела последнюю ночь, Евгений Кудряшов. По его словам, к скальному массиву ведет полноценная проселочная дорога, по которой ездят внедорожники. По этому маршруту ежегодно ходят туристы, в том числе с детьми и животными, даже зимой. Даже если бы Усольцевы сошли с тропы в поисках собаки, то не могли потеряться.

"Там эту гору обвивает дорога лесодобычи, то есть с горы куда ни спустишься — везде будет дорога. Она ведет в село Кутурчин, к нам", - заявил Кудряшов.

Но примерно в 10 километрах от поселения Кутурчин есть и дорога на Монголию, утверждает директор турбазы. Она практически не используется, ее даже можно назвать тайной. Качество этой дороги не очень хорошее, там нет ни камер, ни постов ДПС. По ней до границы Монголии можно доехать за 12-14 часов.

О какой именно дороге идет речь, Евгений Кудряшов не уточнил. От Кутурчина в сторону Монголии действительно идет дорога через Абакан, которая потом переходит в трассу Р257 "Енисей". После Кызыла дорога упирается в пункт пропуска на границе с Монголией. Вряд ли федеральную трассу можно считать тайной дорогой.

Другой, доступной и проходимой дороги из Кутурчина нет. По словам походников, с которыми пообщался "ТВ Центр", теоретически человек может неделями продираться по тайге с севера Восточного Саяна к границе, но практически для семьи с ребенком и собакой это крайне маловероятно: путь до границы через тайгу — это почти 800 километров тропы с курумниками и завалами, да и с той стороны границы тоже нет даже небольших населенных пунктов. Попасть в села Монголии можно только через большие "крюки" по федеральным трассам и через официальные КПП, подчеркивают путешественники.