Генштаб: Резервистов не будут привлекать к участию в СВО

Резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции или выполнению задач за пределами России. Об этом рассказал в среду, 22 октября, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Как отметил Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Резервисты – это ранее служившие в российской армии или других силовых структурах, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.

При этом на резервистов распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, действующие для военнослужащих, цитирует вице-адмирала РИА Новости.

Ранее Владимир Цимлянский подчеркивал, что в зону СВО срочников отправлять по-прежнему не будут — призывники будут служить в соединениях и воинских частях только на территории России. Глава государства Владимир Путин рассказал, что "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на призывные пункты в качестве добровольцев. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что в целом ситуация с набором контрактников в России "выглядит удовлетворительно". При этом "каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносят здесь свою лепту".