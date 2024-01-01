Собянин: Выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%

Москва — лидер в лечении онкологических заболеваний. С 2019 года в столице внедряется новый стандарт онкопомощи, цель которого — максимально быстро верифицировать опухоль и начать лечение. Об этом рассказал в среду, 22 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м, а доля пациентов, которые состоят на учете более пяти лет с момента постановки диагноза, — с 55,6 до 60%. Показатель летальности онкологических больных в первый год после установления диагноза снизился с 17% в 2019-м до 11,5% в 2024-м.

В Москве создано пять многопрофильных онкологических центров, за каждым из них закреплено население одного или двух административных округов столицы. Вся помощь оказывается в рамках одной медицинской организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

Приоритет развития онкологической службы Москвы — переход к ориентированной на пациента системе. Внедрение клиентских путей позволяет повысить качество оказания онкологической помощи и сделать ее максимально прозрачной.

Ранее в Москве представили инновационный тест, позволяющий обнаружить рак на самой ранней стадии. Точность диагностики достигает 90%. Тест ищет в крови особые следы опухоли — полисахариды, которые появляются на поверхности раковых клеток, которые зачастую невозможно разглядеть даже на самом современном снимке КТ или МРТ.

15 октября прошел очередной Всемирный день борьбы с злокачественными заболеваниями молочной железы. Заместитель главного врача по онкологии ММНКЦ им. С.П. Боткина Сергей Лебедев подчеркнул, что рак груди "можно победить и можно лечить". Благодаря усовершенствованию онкологической помощи в Москве значительно увеличилась выявляемость этого заболевания на ранних стадиях — первой и второй. Высококвалифицированные врачи, современное оборудование и новейшие технологии помогают спасать жизни.