Собянин: Московский ипподром станет одним из лучших конных комплексов в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Оксана Лут осмотрели ход комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома на Беговой улице.

Основанный в 1834 году, Центральный московский ипподром считается старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. Его Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами — объекты культурного наследия регионального значения.

Сейчас полным ходом идут стройка, реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов и так далее. Объем зданий и количество трибун будут увеличены вдвое. Также будет создана дополнительная транспортная коммуникация, реконструирована новая дорога, сообщил Собянин.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Зона состязаний будет соответствовать самым высоким международным стандартам. Сохранят четыре дорожки: две призовые и две тренировочные. Благодаря мощному освещению проводить соревнования смогут и в вечернее время. Впервые благоустроят и пространство внутри скакового и бегового кругов – здесь появятся дополнительные площадки для зрителей с зоной отдыха. Попасть сюда из главного здания можно будет по подземному пешеходному переходу.

Специалисты восстановят историческую кровлю, фасады, полы, расписные потолки и лепнину главного здания. Учтут и современные требования. Так, основная зрительская трибуна увеличится почти вдвое и сможет вместить более двух тысяч человек.