Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Павловка в Запорожской области и Ивановка в Днепропетровской области.

Поселок взяли под контроль бойцы группировки "Восток", а поселок Ивановка- бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 315 военных и более 10 единиц техники. ВС России нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и трех штурмовых полков.

В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 520 боевиков и три единицы техники. Нанесено поражение бригадам ВСУ в восьми населенных пунктах ДНР.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области.