Минфин объяснил, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году

Социальная политика — первый приоритет проекта федерального бюджета на следующие три года. Это подчеркнул в среду, 22 октября, министр финансов России Антон Силуанов.

Политик отметил, что в проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств. Например, в 2026 году оплату труда бюджетников увеличат на 7,6%, с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы.

Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за 2025 год — на 6,8%. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%.

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1,2 тысячи рублей — до 18 939 рублей. Соответственно, увеличатся и социальные выплаты, привязанные к этой величине, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее глава "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что в нашем государстве "регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала", причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".

Появляются и новые меры социальной поддержки. Например, с 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, получат которую 7,3 миллиона работающих родителей. Минтруд уточнил, что на реализацию этого нововведения в бюджете предусмотрено примерно 119 миллиардов рублей.