Россия провела тренировку стратегических ядерных сил

Президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял участие в плановой тренировке по управлению ядерными силами.

К учениям были привлечены наземные, морские и авиационные составляющие ядерных сил, говорится в сообщении Кремля. Путин подчеркнул, что это именно плановая тренировка.

В тренировке были задействованы подвижный грунтовый комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк, подлодка "Брянск" в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95, уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов. Выполнены пуски МБР и крылатых ракет.