Европа никогда не примет насильственной смены границ Украины. С таким заявлением выступил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Как отметил эстонский политик, говоря о перспективах решения территориального вопроса между Россией и Украиной, "мы никогда не допустим насильственного изменения границ".

Цахкна обвинил Россию в нежелании и отсутствии заинтересованности мирно урегулировать конфликт с Украиной, сообщают "Известия".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что президент США Дональд Трамп заявил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, что его приоритет — окончание конфликта между Россией и Украиной, а какой-то конкретный исход по вопросу территорий Вашингтон не интересует.

Тем временем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей".