В Госдуме предложили отключать услуги ЖКХ должникам только по решению суда

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки, предусматривающие запрет приостанавливать или ограничивать оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) без решения суда.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту, речь идет про "дополнительный механизм защиты граждан", призванный "предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан".

У коммунальщиков по-прежнему останется право отключать электричество, газ, водоснабжение и иные услуги ЖКХ тем, кто за них не платит. Однако делать это, в случае принятия указанных поправок, можно будет строго при наличии вступившего в силу решения суда.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что для миллионов русских семей счета за свет, воду и отопление стали непосильными. Парламентарий списал это на то, что частные управляющие компании не вкладываются в развитие ЖКХ и лишь кладут огромные суммы себе в карман, при этом продолжают расти тарифы, а качество коммунальных услуг остается прежним или ухудшается.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели потребовал избегать механического перекладывания расходов энергокомпаний на потребителей. Глава государства заявил, что "необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК".