Прилучный нанес удар беременной Муцениеце: рано радовалась

Павел Прилучный обратился в суд с апелляционной жалобой на Агату Муцениеце. Популярный актер не согласился с решением Головинского районного суда Москвы, определившего место жительства их с актрисой сына Тимофея, который в июле вернулся к маме.

Сегодня, 22 октября, стало известно о том, что Павел обратился в Московский городской суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, сообщает Voice.

Напомним, Агата Муцениеце в конце июля вернула сына от Павла Прилучного. Суд встал на сторону актрисы, и Тимофей остался жить с ней. Противостояние бывших супругов тянулось на протяжении нескольких месяцев. Когда Агата одержала победу, то не скрывала радости и стала часто выкладывать в соцсетях видео и фото с наследником. Однако теперь в Сети говорят, что Муцениеце рано радовалась.

Отметим, что скоро актриса родит третьего ребенка. В конце августа она вышла замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу.